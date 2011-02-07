Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике выписана из НИИ Склифосовского, куда была госпитализирована с телесными повреждениями 5 февраля.

Ранее сообщалось, что Солдатова пыталась покончить с собой. Сама гимнастка и ее тренер опровергли эту информацию.

«Я в таком шоке от того, что это можно придумать, это можно написать, и еще кто-то может в это поверить. Я на самом деле в шоке. Я человек, чувствую себя прекрасно.

Сюда я попала по некомпетенции врачей. Это просто по огромнейшей ошибке. То есть я вообще ехала на тренировку. Но это огромная ошибка, мне очень жалко, что я попала в эту ситуацию. Но хочу, чтобы ее как можно скорее разъяснили.

Чувствую себя прекрасно, и сейчас мы едем на тренировку. Все прекрасно, все хорошо! Но что делать, я гимнастка, всю жизнь мне готовили. Я на кухне пока не суперпрофессионал», – сказала Солдатова в комментарии для телеграм-канала Life Shot.

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