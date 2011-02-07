Солдатова выписана из НИИ Склифосовского: «Сюда я попала по некомпетенции врачей. Это огромная ошибка»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Александра Солдатова Гимнастика

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выписана из НИИ Склифосовского, куда была госпитализирована с телесными повреждениями 5 февраля. 

Ранее сообщалось, что Солдатова пыталась покончить с собой. Сама гимнастка и ее тренер опровергли эту информацию.

«Я в таком шоке от того, что это можно придумать, это можно написать, и еще кто-то может в это поверить. Я на самом деле в шоке. Я человек, чувствую себя прекрасно.

Сюда я попала по некомпетенции врачей. Это просто по огромнейшей ошибке. То есть я вообще ехала на тренировку. Но это огромная ошибка, мне очень жалко, что я попала в эту ситуацию. Но хочу, чтобы ее как можно скорее разъяснили. 

Чувствую себя прекрасно, и сейчас мы едем на тренировку. Все прекрасно, все хорошо! Но что делать, я гимнастка, всю жизнь мне готовили. Я на кухне пока не суперпрофессионал», – сказала Солдатова в комментарии для телеграм-канала Life Shot.

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