Кристоф Дюгарри: «Барселона» – клуб клоунов»

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал каталонский клуб.
«Это клуб клоунов. Все делается задом наперед. У меня складывается ощущение, что у них нет проекта. У «Барселоны» много проблем, а худшая из них – плохой имидж.
В клубе такого уровня слишком много людей, которым не хватает необходимых изящества и класса. Сейчас это действительно клуб, у которого нет класса», – сказал Дюгарри в студии RMC Sport.
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