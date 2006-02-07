Головин – 9-й в рейтинге зарплат «Монако». Он получает 225 тысяч евро в месяц

L’Equipe опубликовал данные о зарплатах футболистов в «Монако».
Самая большая зарплата – у нападающего Виссама Бен Йеддера, он получает 650 тысяч евро в месяц.
Полузащитник сборной России Александр Головин занял девятое место в списке с зарплатой 225 тысяч евро в месяц.
Топ-10 выглядит так:
1. Виссам Бен-Йеддер – 650 тысяч евро в месяц
2. Франсеск Фабрегас – 600 тысяч
3. Тьемуэ Бакайоко – 450 тысяч
4. Ислам Слимани – 380 тысяч
5. Кейта Бальде – 310 тысяч
6. Желсон Мартинш – 300 тысяч
7. Камиль Глик – 290 тысяч
8. Стефан Йоветич – 280 тысяч
9. Александр Головин – 225 тысяч
10. Адриен Силва – 220 тысяч