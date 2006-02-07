Головин – 9-й в рейтинге зарплат «Монако». Он получает 225 тысяч евро в месяц

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L’Equipe опубликовал данные о зарплатах футболистов в «Монако».

Самая большая зарплата – у нападающего Виссама Бен Йеддера, он получает 650 тысяч евро в месяц.

Полузащитник сборной России Александр Головин занял девятое место в списке с зарплатой 225 тысяч евро в месяц.

Топ-10 выглядит так:

1. Виссам Бен-Йеддер –  650 тысяч евро в месяц

2. Франсеск Фабрегас – 600 тысяч

3. Тьемуэ Бакайоко – 450 тысяч

4. Ислам Слимани – 380 тысяч

5. Кейта Бальде – 310 тысяч

6. Желсон Мартинш – 300 тысяч

7. Камиль Глик – 290 тысяч

8. Стефан Йоветич – 280 тысяч

9. Александр Головин – 225 тысяч

10. Адриен Силва – 220 тысяч

 

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