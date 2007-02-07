Клопп побил рекорд Гвардиолы, в 5-й раз за сезон став лучшим тренером месяца в АПЛ

Главный тренер Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ в январе.

Команда под его руководством выиграла все пять матчей за месяц.

Немецкий специалист в 5-й раз за сезон выиграл эту награду, побив рекорд лиги. До этого лучшим результатом было достижение тренера «Манчестер Сити» , получившего приз 4 раза в сезоне-2017/18.

Всего эта награда стала для Клоппа восьмой за карьеру.

На приз также претендовали Гвардиола, Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») и Найджел Пирсон («Уотфорд»).