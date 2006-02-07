Александр Кокорин: «Переговоры ни с кем не веду»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что на данный момент не ведет переговоры с другими клубами.
«Никакой конкретики, никаких переговоров с «Балтикой» не было. Пока я ни с кем переговоры не веду», – сказал Кокорин.
Также 28-летний игрок не смог ответить на вопрос, проведет ли он оставшуюся часть сезона в «Зените-2».
«Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос», – сказал Кокорин.
Футболист после отказа перейти в аренду в «Сочи» был отправлен во вторую команду «Зенита».
Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Локомотива», «Рубина» и «Балтики».