Александр Кокорин: «Переговоры ни с кем не веду»

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что на данный момент не ведет переговоры с другими клубами.

«Никакой конкретики, никаких переговоров с «Балтикой» не было. Пока я ни с кем переговоры не веду», – сказал Кокорин.

Также 28-летний игрок не смог ответить на вопрос, проведет ли он оставшуюся часть сезона в «Зените-2».

«Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос», – сказал Кокорин.

Футболист после отказа перейти в аренду в «Сочи» был отправлен во вторую команду «Зенита».

Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Локомотива», «Рубина» и «Балтики».

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