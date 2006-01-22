Кокорин завис между «Зенитом» и «Сочи», победу Прядкина могут отменить, новый министр спорта, Бузова круче Хабиба и другие новости утра

1. У форварда «Зенита» Александра Кокорина вторник выдался крайне насыщенным: утром «Сочи» объявил о его аренде, «Зенит» за весь день так и не подтвердил информацию в своих медиа, а сам нападающий вышел с капитанской повязкой на товарищеский матч против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0) и сделал хет-трик. Пишут, что Кокорин никуда не хочет уходить.

2. В 24-м туре АПЛ «Арсенал» в меньшинстве спас матч с «Челси» (2:2), гол Агуэро принес «Ман Сити» победу над «Шеффилдом», а «Эвертон» упустил три очка в игре с «Ньюкаслом», ведя 2:0. Все результаты дня – здесь.

3. КХЛ. ЦСКА обыграл СКА, московское «Динамо» уступило «Ак Барсу», минское «Динамо» победило «Спартак». Таким образом, ЦСКА выиграл 4 из 5 матчей у СКА в этом сезоне.

4. РФС может признать переизбрание Сергея Прядкина президентом РПЛ недействительным из-за нарушений регламента.

5. Министром спорта России назначен глава Федерации международного студенческого спорта Олег Матыцин. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером по спорту.

6. Товарищеские матчи. «Зенит» уничтожил катарский «Аль-Увайнах» (10:0!), «Рубин» Слуцкого обыграл «Лехию». «Крылья Советов» победили юрмальский «Спартак», а «Оренбург» уступил софийской «Славии».

7. Трансферы. Жано и «Спартак» расторгли контракт. «Бавария» арендует Одриосолу у «Реала». «Барселона» попытается купить Лаутаро у «Интера» за 120 млн евро зимой. «Арсенал» начал переговоры с «Шахтером» по Матвиенко.

8. НХЛ. Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Виннипег», Бучневич забросил 8-ю шайбу в сезоне. Другие результаты – здесь.

9. Australian Open. Даниил Медведев победил Тиафу и вышел во второй круг. Андрей Рублев прошел австралийца О’Коннелла.

10. В четвертьфинале Кубка Италии «Наполи» одолел «Лацио» (1:0), обе команды в первом тайме остались вдесятером.

11. Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид – лучший хоккеист НХЛ по версии игроков, россияне не вошли в топ-5.

12. НБА. «Даллас» уступил «Клипперс».

13. Okko продал только 25-30 тысяч подписок на АПЛ за полную стоимость. Большая часть зрителей получила подписку бесплатно в рамках различных акций.

14. «Нефтехимик» расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком после автомобильной аварии с его участием.

15. 💁‍♀️ «Зенит» создал женскую команду. Она выступит в чемпионате и Кубке России в этом году.

16. Российская команда по доте Virtus.pro заняла 13-16-е место на мейджоре в Лейпциге, не выиграв ни одной карты. Последняя драка турнира – эпос и боль.

17. Бойца ММА Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош.

18. Ольга Бузова обошла Хабиба по количеству подписчиков в инстаграме.

Цитаты дня.

Василий Уткин: «Кокорина решено гнобить дальше. Не отпустили в «Фейеноорд», не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»

Дмитрий Губерниев: «У меня возникает вопрос: наши спортсмены – халявщики? Когда Логинов пропускал месячный сбор, он тренировался?»

Американская модель Фронтц: «Когда Ковалев меня ударил, мой нос взорвался. Кровь была везде»

Сергей Семак: «Кокорин был расстроен сегодняшними новостями. Повязка – это доверие команды, хотели поддержать»