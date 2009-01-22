НБА. 36 очков Ленарда помогли «Клипперс» обыграть в гостях «Даллас»

Сегодня в регулярном чемпионате состоялся один матч.

«Даллас» на своей площадке уступил .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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