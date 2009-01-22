НБА. 36 очков Ленарда помогли «Клипперс» обыграть в гостях «Даллас»

Сегодня в регулярном чемпионате НБА состоялся один матч.
«Даллас» на своей площадке уступил «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Дончич (36 + 10 подборов + 9 передач), Хардуэй (13), Порзингис (10 + 9 подборов), Финни-Смит (8), Пауэлл (1) – старт; Марьянович (12 + 7 подборов), Сет Карри (8), Клебер (8), Брансон (6), Бареа (3), Райт (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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