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    НБА. 36 очков Ленарда помогли «Клипперс» обыграть в гостях «Даллас»

    Теги результаты Даллас Клипперс НБА Баскетбол

    Сегодня в регулярном чемпионате НБА состоялся один матч.

    «Даллас» на своей площадке уступил «Клипперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Даллас – Клипперс 107:110 (24:24, 25:36, 29:22, 29:28)
    Дата проведения
    22 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика
    Даллас
    Дончич (36 + 10 подборов + 9 передач), Хардуэй (13), Порзингис (10 + 9 подборов), Финни-Смит (8), Пауэлл (1) – старт; Марьянович (12 + 7 подборов), Сет Карри (8), Клебер (8), Брансон (6), Бареа (3), Райт (2).
    Клипперс
    Ленард (36 + 11 подборов), Шэмет (18), Беверли (9), Зубац (9 + 9 подборов), Харклесс (0) – старт; Уильямс (16), Харрелл (12 + 9 подборов), Грин (6 + 10 подборов), Макгрудер (4), Робинсон (0), Паттерсон (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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