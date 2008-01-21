Макдэвид – лучший хоккеист НХЛ по версии игроков, россияне не вошли в топ-5

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The Athletic провел анонимный опрос среди игроков НХЛ касательно лучшего хоккеиста лиги.

В опросе приняли участие 392 игрока из 31 команды.

Первое место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 63% голосов. Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон (17%) стал вторым. Замкнул тройку капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (15%).

В пятерку лучших также вошли Давид Пастрняк из «Бостона» (1%) и Джек Айкел из «Баффало» (1%).

Отмечается, что голоса также получили Александр Овечкин, Джон Карлсон, Леон Драйзайтль, Патрис Бержерон, Остон Мэттьюс, Джонатан Юбердо и Патрик Кэйн.

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