Товарищеские матчи. «Зенит» уничтожил «Аль-Увайнах» – 10:0, «Рубин» Слуцкого обыграл «Лехию»

Клубы РПЛ готовятся к возобновлению сезона.

«Рубин» сегодня провел первую игру под руководством тренера Леонида Слуцкого, одолев гданьскую «Лехию».

«Зенит» разгромил клуб третьего катарского дивизиона «Аль-Увайнах» (10:0). Хет-трики оформили Александр Кокорин, который также отметился голевым пасом на Дзюбу, и Сердар Азмун.

Товарищеские матчи

Белек, Турция

«Рубин» – «Лехия» Польша – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Подберезкин (34).

«Рубин»: Дюпин, Поярков (Самошников, 46), Старфельт, Плиев, Данченко (Степанов, 46), Иг. Коновалов (Тарасов, 46), Подберезкин (Башкиров, 46), Кварацхелия (Зуев, 46), Макаров (Ташаев, 46), Давиташвили (Закиров, 58), Марков (Игнатьев, 46).

«Оренбург» – «Славия» София Болгария – 2:3 (0:1)

Голы «Оренбурга»: 1:2 - Зотов (75), 2:3 - Кулишев (89).

«Крылья Советов» – «Спартак» Юрмала Латвия – 4:1 (1:1)

Голы «Крыльев»: 1:0 – Радоньич (13), 2:1 – Голенков (48), 3:1 – Молчанов (63), 4:1 – Анюков (86).

«Крылья Советов» (первый тайм): Овсянников, Комбаров, Лысцов, Карпов, Полуяхтов, Тимофеев, Иванов, Антон, Кабутов, Терехов, Радонич.

«Крылья Советов» (второй тайм): Рыжиков, Анюков, Чернов, Бурлак, Якуба, Киселев, Гацкан, Гынсарь, Зиньковский, Соболев, Голенков.

Доха, Катар

«Зенит» – «Аль-Увайнах» Д3 Катар – 10:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Кокорин (6), 2:0 – Кокорин (9), 3:0 – Дзюба (13), 4:0 – Дзюба (34), 5:0 – Кокорин (36), 6:0 – Осорио (56), 7:0 – Азмун (59), 8:0 – Азмун (67), 9:0 – Дриусси (72), 10:0 – Азмун (83).

«Зенит» (первый тайм): Васютин, Прохин, Смольников, Сантос, Ракицкий, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Кокорин, Дзюба.

«Зенит» (второй тайм): Рудаков, Караваев, Осорио, Капленко, Жирков, Мусаев, Оздоев, Мак, Исламхан, Дриусси, Азмун.