Okko продал только 25-30 тысяч подписок на АПЛ за полную стоимость («Коммерсантъ»)

Стали известны показатели продажи подписок на Премьер-лигу, сообщает «Коммерсантъ».

По информации источника, доля доходов от этого направления в обороте Okko мала. В среднем один матч тура АПЛ на данном сервисе смотрят около 22 тысяч уникальных пользователей, весь тур – 227 тысяч, однако большая часть зрителей получила подписку бесплатно в рамках различных акций.

Сообщается, что за полную стоимость Okko продал только 25–30 тысяч подписок.

Тем не менее, сервис в 2019 году рос быстрее рынка. Компания значительно ускорила рост выручки во втором полугодии, заработав 2,5 миллиарда рублей против 1,5 миллиарда (без НДС) в первом полугодии.

Okko признает, что интеграция сервиса в экосистему «Сбербанка» помогла привлечь новых пользователей и «выйти на новые аудитории». В частности, во всех отделениях банка появились «специальные предложения» на подписку Okko. Кроме того, онлайн-кинотеатр ввел авторизацию через «Сбербанк ID» и стал партнером акции «Спасибомания», в рамках которой ряд клиентов банка могли получить код на подписку в сервисе.