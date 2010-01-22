«Зенит» не объявлял об уходе Кокорина в своих медиа во вторник

во вторник не объявлял об уходе форварда Александра Кокорина.

«Сочи» утром 21 января сообщил о трансфере футболиста на правах аренды. Питерцы в течение дня не подтвердили сообщение ни на своем официальном сайте, ни в клубных соцсетях.

Более того, Кокорин вышел с капитанской повязкой на товарищеский матч против катарского «Аль-Увайнаха» (10:0) и сделал хет-трик. Главный тренер команды Сергей Семак отметил, что футболист был расстроен новостями о своем трансфере. Позже появилась информация, что Кокорин не хочет покидать «Зенит».

Утром – аренда в «Сочи», вечером – с капитанской повязкой в «Зените». Безумный день Кокорина

«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»