Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош

Анапский суд арестовал бойца ММА Александра Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех.

В этом месте Емеляненко проводил подготовку к бою против Магомеда Исмаилова.

«Для разбирательств его отвезли в отделение полиции. За мелкое хулиганство ему назначили административный арест – семь суток» – сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее Емельяненко неоднократно задерживали за подобные правонарушения.

Магомед Исмаилов: «Лучшее, что может сделать Емельяненко – это подойти к бою в своей лучшей форме»