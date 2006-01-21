Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Анапский суд арестовал бойца ММА Александра Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех. 

В этом месте Емеляненко проводил подготовку к бою против Магомеда Исмаилова.

«Для разбирательств его отвезли в отделение полиции. За мелкое хулиганство ему назначили административный арест – семь суток» – сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее Емельяненко неоднократно задерживали за подобные правонарушения.

Магомед Исмаилов: «Лучшее, что может сделать Емельяненко – это подойти к бою в своей лучшей форме»

 

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