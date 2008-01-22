«Арсенал» начал переговоры с «Шахтером» по Матвиенко

Защитник Николай Матвиенко может продолжить карьеру в Англии.

начал переговоры с «Шахтером» по Матвиенко, сообщает «Команда №1». Лондонцы рассматривают вариант с подписанием 23-летнего украинца до закрытия зимнего трансферного окна.

Sport Arena сообщает, что в переговорах участвуют агенты Артуро Каналес и Олег Смалийчук. Каналес работает с Марьяном Шведом, Жераром Пике, Иваном Ракитичем, Хави и другими. Смалийчук помогал при переходе вратаря Андрея Лунина в .

Ранее сообщалось, что Матвиенко входит в топ-5 зимних трансферных целей на позиции центрального защитника.

Подробную статистику 23-летнего украинца можно изучить здесь.