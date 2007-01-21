Министром спорта России назначен глава Федерации международного студенческого спорта Олег Матыцин

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Глава Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин назначен министром спорта России.

При этом министерство спорта не будет расформировано, а продолжит работу.

Матыцин – бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма, доктор педагогических наук, профессор, член Коллегии Министерства спорта, член Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации.

Также Матыцин имеет звание заслуженного тренера России по настольному теннису.

Он сменил на посту Павла Колобкова, который возглавлял министерство спорта с 2016 года.

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