Сергей Семак: «Кокорин был расстроен сегодняшними новостями. Повязка – это доверие команды, хотели поддержать»

Главный тренер Сергей Семак высказался о ситуации с форвардом Александром Кокориным, который вышел с капитанской повязкой и оформил хет-трик в товарищеском матче, хотя его отдали в аренду в «Сочи», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Что скажете о ситуации с Кокориным?

– Он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что он вышел играть, – это доверие тренера. У меня лично ничего не поменялось.

Это игрок, который может усилить нашу игру, игрок, который нам нужен. Сегодня и на каждой тренировке он доказывает свой высокий уровень.

То, что вышел с капитанской повязкой, – это доверие команды прежде всего. Хотели поддержать его в непростой ситуации. Я рад и горд за свою команду, за то, что они вместе.

– То, что он вышел с повязкой, может как-то повлиять на его будущее? В каком он состоянии? Была резкая смена настроения, или были предпосылки к такой ситуации?

– Неприятно было слышать эту информацию, и не только ему. Я не принимаю решения о его будущем, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, пока сложно сказать, – сказал Семак.

«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»