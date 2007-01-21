Василий Уткин: «Кокорина решено гнобить дальше. Не отпустили в «Фейеноорд», не оставляют в «Зените». Повезло с начальством»

Теги Зенит Василий Уткин Фейеноорд премьер-лига Россия Александр Кокорин Сочи Футбол

Журналист Василий Уткин снова высказался о переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды, решив уточнить свою первую реплику по теме.

«С Кокориным все не так. Даже моей циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о происходящем.

Да, решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали. Но принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените», его гнобят. Повезло с начальством», – написал Уткин в телеграм-канале.

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  • Забьет 5 голов в «Сочи» и подпишет новый жирный контракт с «Зенитом»
    50%
  • Не будет забивать в «Сочи», но вернется в «Зенит» – на не очень комфортные условия
    26%
  • Провалится в «Сочи» и не вернется в «Зенит»
    24%

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