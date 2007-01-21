РФС может признать переизбрание Прядкина в РПЛ недействительным из-за нарушений регламента

Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Александр Дюков Футбол

РФС может признать переизбрание Сергея Прядкина на пост президента РПЛ на новый пятилетний срок недействительным из-за нарушений регламента.

По информации «Известий», РФС и президент организации Александр Дюков остались недовольны таким развитием событий.

Сообщается, что процедура переизбрания проводилась с нарушениями, поэтому в РФС намерены признать выборы нелегитимными.

Напомним, 16 января генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров предложил переизбрать Сергея Прядкина на новый срок. Клубы согласились.

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