Дмитрий Губерниев: «У меня возникает вопрос: наши спортсмены – халявщики? Когда Логинов пропускал месячный сбор, он тренировался?»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлениях российских биатлонистов в текущем сезоне.

«Мне очень досадно, что никак не может себя реализовать в контактных гонках. Мы привыкли к тому, что без остатка выжимал из себя все ради команды. Саша сейчас не в том состоянии. Он пытается дергаться, но мы не видим борьбы.

Может быть, я ошибаюсь. Может быть, дело в разнице в таланте у Логинова и Шипулина? Не думаю. Логинов – очень одаренный спортсмен.

Лидер команды – это надежа-государь во всех смыслах. Это значит выворачиваться наизнанку. Пока этого не происходит в исполнении Логинова. Может быть, на чемпионате мира он покажет себя.

Но мы же понимаем, что в новогодние дни команда была распущена, и, если они не выполнили объем работы, у меня возникает следующий вопрос. Наши спортсмены – халявщики?

Когда нет рядом тренера, они не тренируются? Когда Логинов пропускал месячный сбор, он тренировался? И кто вообще за этим всем следит? Исходя из слов Белозерова, новогоднюю программу выполнил только Гараничев.

Что мешало Матвею Елисееву после «Рождественской гонки» поехать встречать Новый год с командой на сборе? Он и так был на этой гонке с женой», – написал Губерниев.

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