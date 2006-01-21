Кокорин не хочет уходить из «Зенита»

Форвард Александр Кокорин хочет остаться в клубе.

По информации журналиста Сергея Егорова, россиянин «категорически не намерен уходить».

Ранее «Сочи» сообщил, что арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона.

Главный тренер петербургской команды отметил, что не хочет ухода футболиста, а также выпустил его в стартовом составе в товарищеской игре на сборах с капитанской повязкой. Кокорин оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

Утром – аренда в «Сочи», вечером – с капитанской повязкой в «Зените». Безумный день Кокорина

«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»