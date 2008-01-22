«Арсенал» в меньшинстве спас матч с «Челси» – 2:2. Бельерин сравнял на 87-й минуте

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«Челси» поделил очки с «Арсеналом» (2:2) в 24-м туре Премьер-лиги.

Команда Фрэнка Лэмпарда с 26-й минуты была в большинстве и дважды вела в счете, однако упустила победу на 87-й минуте после гола Эктора Бельерина.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Челси – Арсенал 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
21 января, 23.15, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28, пенальти Жоржиньо, 1:1 – 63 Мартинелли, 2:1 – 84 Аспиликуэта, 2:2 – 87 Бельерин.
ЧелсиАррисабалага, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте (Маунт, 69), Виллиан (Батшуайи, 79), Ковачич (Баркли, 66), Хадсон-Одои, Абрахам.
АрсеналЛено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Озил (Гендузи, 55), Джака, Мартинелли (Уиллок, 90), Торрейра, Пепе (Холдинг, 81), Ляказетт, Сака.
Предупреждения:
Эмерсон (21), Кристенсен (59), Гендузи (76).
Удаление:
Давид Луиз (26).

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