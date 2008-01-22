«Арсенал» в меньшинстве спас матч с «Челси» – 2:2. Бельерин сравнял на 87-й минуте

«Челси» поделил очки с «Арсеналом» (2:2) в 24-м туре Премьер-лиги.

Команда Фрэнка Лэмпарда с 26-й минуты была в большинстве и дважды вела в счете, однако упустила победу на 87-й минуте после гола Эктора Бельерина.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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