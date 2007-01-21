«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после автомобильной аварии с его участием

расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, информирует официальный сайт клуба.

«После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста , хоккейный клуб «Нефтехимик» принял решение о расторжении контракта с хоккеистом», – говорится в сообщении «Нефтехимика»

Напомним, ранее появилась информация о том, что хоккеист устроил автомобильную аварию в Нижнекамске и скрылся с места происшествия.

В нынешнем сезоне Захарчук набрал 12 (4+8) очков в 41 игре.

Капитан «Нефтехимика» Захарчук устроил аварию и скрылся («Бизнес Online»)