💁‍♀️ «Зенит» создал женскую команду. Она выступит в чемпионате и Кубке России в этом году

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«Зенит» официально подтвердил, что в системе клуба появится женская команда.

Главным тренером назначена Ольга Порядина. Это бывшая футболистка сборной России. На протяжении своей клубной игровой карьеры Порядина становилась обладательницей Кубка Италии, четырежды выигрывала чемпионат России и шесть раз – Кубок России.

Петербургская команда заявлена для участия в чемпионате и Кубке России среди женщин в сезоне 2020 года.

Расписание матчей, а также информация о месте их проведения будут опубликованы дополнительно.

Ранее сообщалось, что в продвижении женского клуба планируется задействовать главного тренера мужской команды Сергея Семака и форварда Артема Дзюбу.

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