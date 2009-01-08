ATP Cup. Россия сыграет с Аргентиной в 1/4 финала

Стал известен соперник сборной России по 1/4 финала проходящего в Австралии ATP Cup. Им будет сборная Аргентины.

Южноамериканцы заняли первое место в группе E.

За Россию заявлены Даниил Медведев, Карен Хачанов, Теймураз Габашвили, Константин Кравчук и Иван Неделько.

За Аргентину играют Диего Шварцман, Гидо Пелья, Максимо Гонсалес, Андрес Мольтени и Хуан Игнасио Лондеро.

Матч пройдет в четверг не раньше 09:30 утра по Москве. До этого в 02:00 Австралия сыграет с Великобританией.

Соперники Испании и Сербии определятся позже.

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