«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за проблем с алкоголем

Защитник Рагнар Сигурдссон ушел из из-за проблем с дисциплиной, утверждает «Чемпионат».

У 33-летнего исландца были серьезные проблемы с алкоголем.

Сигурдссон принес извинения команде, тренерскому штабу и руководству клуба, но контракт с ним все равно был расторгнут.

«Перед разрывом контракта Рагнар пропустил несколько тренировок и матчей. Это произошло из-за того, что он пил.

Клубу не понравилось такое поведение игрока. Думаю, у Сигурдссона большие проблемы с алкоголем», – цитирует Sport24 источник, близкий к Сигурдссону.

Игрок официально покинул «Ростов» 1 января.

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