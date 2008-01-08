Суд над Сергеем Ковалевым по делу об избиении американской модели перенесен на 8 апреля

Судебное разбирательство в отношении бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе в деле об избиении женщины вновь перенесено.

В понедельник состоялось очередное слушание, на котором должна была стать известна дата начала суда над боксером.

Как следует из протокола слушания, Ковалев принял решение отказаться от услуг адвоката Дмитрия Горина. Теперь его представляет Кит Бруно. Очередное слушание назначено на 8 апреля.

Первоначально суд над Ковалевым должен был состоятся 25 ноября прошлого года.

В июне 2018 года американская модель Джейми Фронтц обвинила Ковалева в том, что он избил ее после отказа заняться сексом на одной из вечеринок в Биг Бэр Лейк, штат Калифорния.

Фронтц сообщила, что боксер сломал ей нос, у модели были диагностированы сотрясение мозга и смещение шейного диска. Также она заявила, что экс-чемпион мира пнул ногой ее собаку.

Россиянин был арестован, но вскоре отпущен под залог в 50 тысяч долларов. Если вина Ковалева будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

«Он злился из-за того, что я отказала ему в сексе». Бывшая модель обвинила Ковалева в избиении и хочет 8 млн долларов

Ковалев – болельщикам: «Давайте не сеять залупу. Если вы поставили на мою победу деньги, вы реально профаны»