НБА. «Бостон» принимает «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Бостон» принимает на своей площадке «Сан-Антонио». Финалист прошлого сезона «Голден Стэйт» дома сыграет с «Милуоки».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 января, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 9 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 9 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 9 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 9 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 9 января, 03.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Райт (0), Дончич (0), Хардуэй (0), Финни-Смит (0), Пауэлл (0).
- Дата проведения
- 9 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Чикаго
- Данн (0), Саторански (0), Лавин (0), Маркканен (0), Янг (0).
- Дата проведения
- 9 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 9 января, 06.00, «Chase Center»
Хайлайты Дончича, защита «Милуоки» и победы Леброна. Рейтинг самых интересных команд НБА