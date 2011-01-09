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    НБА. «Бостон» принимает «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» сыграет с «Милуоки» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей. 

    «Бостон» принимает на своей площадке «Сан-Антонио». Финалист прошлого сезона «Голден Стэйт» дома сыграет с «Милуоки».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Сан-Антонио 22:40 (2 четверть)
    Дата проведения
    9 января, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью
    Бостон
    Смарт (8), Тейтум (6), Грин (3), Хэйворд (3), Кантер (2), Уокер (0), Браун (0), Г. Уильямс (0), Тайс (0).

    Орландо – Вашингтон 29:23 (1 четверть)
    Дата проведения
    9 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Индиана – Майами 30:37 (2 четверть)
    Дата проведения
    9 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Шарлотт – Торонто 26:27 (1 четверть)
    Дата проведения
    9 января, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Превью
    Шарлотт
    Грэм (0), Розир (0), Бриджес (0), Вашингтон (0), Бийомбо (0).
    Торонто
    Лаури (0), Маккоу (0), Дэвис (0), Ануноби (0), Ибака (0).

    Атланта – Хьюстон
    Дата проведения
    9 января, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Превью
    Атланта
    Янг (0), Хертер (0), Хантер (0), Реддиш (0), Коллинз (0).
    Хьюстон
    Харден (0), Гордон (0), Хауз (0), Такер (0), Капела (0).

    Даллас – Денвер
    Дата проведения
    9 января, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью
    Даллас
    Райт (0), Дончич (0), Хардуэй (0), Финни-Смит (0), Пауэлл (0).
    Денвер
    Мюррэй (0), Харрис (0), Грант (0), Крэйг (0), Йокич (0).

    Новый Орлеан – Чикаго
    Дата проведения
    9 января, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью
    Чикаго
    Данн (0), Саторански (0), Лавин (0), Маркканен (0), Янг (0).

    Юта – Нью-Йорк
    Дата проведения
    9 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Милуоки
    Дата проведения
    9 января, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча Превью

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