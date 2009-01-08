Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Пабло Сорин похвалил нападающего «Барселоны» .

«В нем есть что-то особенное. Как будто мяч принадлежит ему, он знает, что может сделать сложнейшие вещи, и каждый момент, когда он касается мяча, может стать решающим.

Когда Месси осознал это, он взял на себя эту ответственность в своем стиле. Без криков, без сильных заявлений.

Знать это, чувствовать себя ответственным в любой футболке – это непростая обязанность. Но самое сложное – поддерживать такой уровень гениальности и быть лучшим на протяжении многих лет. Это безумие!

Я надеюсь, что с ним Аргентина добьется результата на крупном турнире. Возможно, мы заслужили это, но то, как непросто Месси, то, через сколько ситуаций он прошел... Думаю, что не только аргентинцы, но и болельщики со всего мира ожидают, что он выиграет что-то серьезное с Аргентиной.

В любом случае он инопланетянин, без вариантов. Очень горжусь тем, что провел время вместе с ним в национальной команде», – заявил Сорин.

Главный вопрос человечества: кто забил больше в 2010-х – Месси или Криш?

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