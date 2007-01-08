«Шальке» предложил «Ростову» 10+5 млн евро за Шомуродова (GoSport.uz)

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«Шальке» заинтересован в приобретении форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова, сообщает GoSport.uz.

По информации источника, немецкий клуб предложил за нападающего 15 млн евро, 5 млн из которых – в виде дополнительных бонусов. Сообщается, что «Ростов» пока не ответил на предложение «Шальке».

Ранее агент игрока Кахор Муминов сообщал, что «Штутгарт» был готов заплатить за Шомуродова 10 млн евро.

В этом сезоне Шомуродов провел 19 матчей за «Ростов» в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6,5 млн евро.

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