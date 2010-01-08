«Ростов» опроверг информацию о проблемах Сигурдссона с алкоголем

выступил с заявлением о расторжении контракта с защитником Рагнаром Сигурдссоном.

Ранее появилась информация, что игрок ушел из клуба из-за проблем с алкоголем.

«В СМИ появилась порочащая информация об экс-капитане футбольного клуба «Ростов» .

Сведения о якобы «серьезных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствуют действительности.

За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку.

Благодаря успешной игре исландский футболист также вошел в состав символической сборной отбора Евро-2020.

Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества.

Хотим предостеречь СМИ от распространения непроверенной информации», – говорится в заявлении «Ростова».

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