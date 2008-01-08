Ларионов о коррупции в МХЛ и ВХЛ: «Это длится уже много лет. Люди жалуются, просят помочь»

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Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал свои слова о коррупции в ВХЛ и МХЛ.

«Это не сегодняшняя история, она длится уже много лет.

Сейчас ФХР пытается сделать горячую линию, чтобы тренеры, судьи, руководители школ и родители [игроков] могли обращаться и говорить о нарушениях, которые есть. Доходят звонки. Люди пишут, жалуются, просят помочь.

Мы пытаемся это все искоренить, чтобы у нас был более чистый спорт, чтобы мы не теряли таланты, которые сидят за бортом и не играют. В этом был мой посыл», – сказал Ларионов в эфире «Матч ТВ».

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