Тарасов проведет сборы с «Рубином»

Экс-полузащитник Дмитрий Тарасов проведет зимние сборы с «Рубином». Информацию об этом подтвердил источник в казанском клубе.

Казанцы примут решение о будущем Тарасова по итогам сборов.

32-летний россиянин находится в статусе свободного агента после завершения срока контракта с «Локомотивом».

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