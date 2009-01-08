Тарасов проведет сборы с «Рубином»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов проведет зимние сборы с «Рубином». Информацию об этом подтвердил источник в казанском клубе.
Казанцы примут решение о будущем Тарасова по итогам сборов.
32-летний россиянин находится в статусе свободного агента после завершения срока контракта с «Локомотивом».
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