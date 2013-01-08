Тренер «Монтеррея»: «Клопп проявил ко мне неуважение, показав язык»

Главный тренер «Монтеррея» Антонио Мохамед обвинил работающего с Юргена Клоппа в неуважении во время матча клубного чемпионата мира.

– Что у вас произошло с Клоппом?

– Ко мне было проявлено неуважение. Он продолжал выпрашивать желтую, потому что, как он сказал, мои игроки постоянно били Салаха.

А когда я сказал, что игрок «Ливерпуля» должен быть удален, он высмеял меня, показав мне язык.

Когда я увидел это, то сначала засмеялся, а потом немного разозлился. Потом я потерял самообладание.

Я не помню, что сказал ему, потому что, когда я говорю на английском, то я это не я. Не знаю, хорошо или плохо я отреагировал, но это были мои эмоции, – сказал Мохамед.

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