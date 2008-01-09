«Тоттенхэм» интересуется нападающим Кшиштофом Пионтеком.

Лондонский клуб включился в борьбу за 24-летнего форварда в связи с травмой , который, возможно, вернется в строй не раньше марта.

Руководство «россонери» согласится отпустить поляка примерно за 30 миллионов фунтов, утверждает The Guardian. «Шпоры», в свою очередь, хотят арендовать игрока.

Главный тренер лондонцев Жозе Моуринью намерен усилить состав зимой, но понимает, что у клуба есть финансовые ограничения.

Есть вероятность, что в январе продаст полузащитника Кристиана Эриксена, срок контракта которого истекает через полгода, и вырученные средства потратит на трансферы.

Пионтек провел 18 матчей в Серии А в нынешнем сезоне и забил 4 гола (3 из них – с пенальти). Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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