Сульшер настаивает на покупке ван де Бека. «Аякс» хочет за него 50+ млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» может приобрести хавбека «Аякса» Донни ван де Бека в январе, сообщает ESPN.

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер настаивает на подписании 22-летнего голландца. Кроме того, специалист давит на вице-президента клуба Эда Вудворда, убеждая его в необходимости усиления команды в этом месяце.

Сообщается, что «Аякс» оценивает ван де Бека более чем в 50 млн фунтов. В «Юнайтед» полагают, что осуществить сделку по ван де Беку будет не очень сложно, поскольку «Аякс» не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и потерял призовые деньги.

Скауты «МЮ» считают ван де Бека игроком, который сможет усилить команду, в нем видят потенциал и уверены, что он будет прогрессировать на «Олд Траффорд». Также в «Юнайтед» высоко оценивают его атакующие способности.

Сульшер также очень высоко ценит хавбека «Аякса» Хакима Зиеша, однако трансфер ван де Бека на данный момент является для «Юнайтед» приоритетным. В клубе считают, что необходимо усилить полузащиту.

В этом сезоне ван де Бек провел за «Аякс» 16 матчей в чемпионате Голландии, забил 6 мячей и отдал 4 голевых передачи.

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