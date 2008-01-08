Преступнику, напавшему на Квитову, увеличили срок с 8 до 11 лет

Чешский суд с восьми до 11 лет увеличил срок заключения Радима Зондры, который в декабре 2016 года напал на экс-вторую ракетку мира Петру Квитову.

В марте 2019-го после оглашения первого приговора Зондра не признал свою вину и обжаловал решение суда. Обвинение также подало апелляцию. Новый приговор уже окончательный.

Защищаясь от преступника, двукратная чемпионка «Уимблдона» получила удар по рабочей левой руке и чуть не лишилась пальцев. Хирурги четыре часа восстанавливали два поврежденных нерва и сухожилия.

Чешка вернулась в тур через полгода и спустя еще две недели выиграла титул в Бирмингеме.

На Квитову напали с ножом в ее квартире. Как так?

2 года назад ей чуть не отрезали пальцы, а теперь она в финале Australian Open