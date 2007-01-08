«Ювентус» продал северокорейца Хан Кван Сона в катарский «Аль-Духайль»

«Аль-Духайль» объявил о трансфере форварда Хан Кван Сона.

В катарском клубе также выступают бывшие игроки туринского клуба Марио Манджукич и Медхи Бенатия.

Команду возглавляет экс-помощник тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью – Руй Фария.

21-летний северокореец выступал в Италии с 2017 года. Он стал первым игроком из Северной Кореи, забившим в Серии А. За первую команду «Ювентуса» он не провел ни одного матча.

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