«Спартак» не отменит сбор в ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке

не рассматривает вариант с переносом сбора в ОАЭ.

Об этом сообщили «Спорт-Экспресс» в московском клубе.

Несмотря на обстановку на Ближнем Востоке, красно-белые не планируют отказываться от сбора в январе, а также от участия в Кубке Париматч Премьер.

Ранее США обстреляли территорию Ирана, в результате этой атаки погиб генерал Касем Сулеймани. Сегодня ночью две американских военных базы в Ираке подверглись ракетному обстрелу.

По предварительным данным США, при атаке не пострадали американские военные. При этом государственное телевидение Ирана заявило, что при ударе погибли 80 американцев, а военная техника США получила серьезные повреждения.

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