«Спартак» не отменит сбор в ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке

«Спартак» не рассматривает вариант с переносом сбора в ОАЭ.
Об этом сообщили «Спорт-Экспресс» в московском клубе.
Несмотря на обстановку на Ближнем Востоке, красно-белые не планируют отказываться от сбора в январе, а также от участия в Кубке Париматч Премьер.
Ранее США обстреляли территорию Ирана, в результате этой атаки погиб генерал Касем Сулеймани. Сегодня ночью две американских военных базы в Ираке подверглись ракетному обстрелу.
По предварительным данным США, при атаке не пострадали американские военные. При этом государственное телевидение Ирана заявило, что при ударе погибли 80 американцев, а военная техника США получила серьезные повреждения.
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