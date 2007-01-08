Переход нападающего Фелипе Визеу из в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды находится под угрозой срыва.

4 января итальянский клуб объявил о сделке. 22-летний форвард прилетел в Куритибу, чтобы 6 января приступить к тренировкам, но в итоге не прибыл в расположение своей новой команды и вернулся домой в Рио-де-Жанейро.

По информации Globo Esporte Paraná, причиной такого поведения футболиста послужили новые предложения, преимущественно из России. По данным Tutto Udinese, предложение поступило от московского .

Контракт Визеу с «Удинезе» рассчитан до 2023 года. В прошлом году он играл на правах аренды в «Гремио» и в 11 матчах чемпионата Бразилии забил один гол.

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