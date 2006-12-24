Дзюба – игрок года в России, «Реал» – лучшая команда в истории ЛЧ, 500-е очко Кучерова в НХЛ, «Феррари» продлила Леклера, «Салават» победил «Ак Барс» в Давосе и другие новости утра

1. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии РФС. Он получил награду 2-й раз подряд.

Черчесов и Семак поставили Дзюбу на 1-е место в голосовании, Карпин – на 4-е. Федун включил в пятерку лучших 4 игроков «Спартака», Медведев поставил Дзюбу на 1-е место.

2. КХЛ. «Салават» обыграл «Ак Барс» в Швейцарии, «Трактор» в гостях победил «Северсталь». На вынесенный матч в Давосе пришли 4264 зрителя, вместимость арены – 7800.

3. «Реал» – лучший клуб в истории ЛЧ, «Бавария» – вторая, «Барселона» – третья, киевское «Динамо» – 11-е. «Спартак» – 34-й в рейтинге, ЦСКА – 45-й, «Зенит» – 57-й, «Локо» – 97-й.

4. «Ак Барс» обменял форварда Владимира Ткачева в «Локомотив» на Николая Аверина и Санникова.

5. В «Барселоне» самая высокая средняя зарплата в спорте, «Реал» – второй, «Ювентус» – третий.

6. Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Ирина Старых вошли в состав биатлонной сборной России на январские этапы Кубка мира. Дмитрий Малышко исключен из состава сборной, хотя ранее его взяли туда тренерским решением.

7. «Феррари» продлила контракт с Шарлем Леклером до 2024 года. Сообщалось, что он будет зарабатывать 9 млн евро в год.

8. Лучший бомбардир чемпионата Беларуси Шкурин, кажется, вот-вот перейдет в ЦСКА. «Локо» может подписать Комличенко и вернуть Михалика зимой. Кверквелия, Хеведес и Эдер могут уйти из клуба.

9. НХЛ. Кучеров двадцатым из россиян набрал 500 очков в лиге, Овечкин забил 23-й гол в сезоне, Свечников – 16-й, Гусев набрал 3 очка в матче во 2-й раз в лиге. Все результаты – здесь.

10. Апелляционный комитет РФС смягчил наказание президенту ЦСКА Евгению Гинеру: он отстранен на 9 месяцев, из них 6 – условно, и заплатит 500 тысяч рублей.

11. НБА. «Индиана» победила «Торонто» в овертайме, «Майами» выиграл у «Юты». Другие результаты – здесь.

12. Сергей Устюгов, Александр Большунов, Денис Спицов и Наталья Непряева вошли в состав сборной России на лыжную многодневку «Тур де Ски».

13. Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани согласовал трехлетний контракт с «Атлетико».

14. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» нанес «Химкам» первое поражение, «Зенит» разгромил в гостях «Автодор».

15. Билеты на бой Конор – Серроне проданы за один день. Выручка – 10 миллионов долларов.

16. Русский Forbes назвал Михаила Прохорова бизнесменом года за продажу «Бруклина».

17. Баскские сепаратисты в Бильбао вывесили постеры с Кантона, который пинает Рамоса. Это протест против проведения матчей Евро-2020 в Стране Басков.

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Денис Глушаков: «Федун – святой человек. Болельщикам «Спартака» надо молиться, чтобы он не продал клуб»

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