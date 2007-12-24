Баскские сепаратисты вывесили постеры с Кантона, который пинает Рамоса. Это протест против Евро-2020 в Бильбао

Баскские националисты в Бильбао выступили с протестами против проведения Евро-2020. Представители молодежной организации Ernai развесили постеры, на которых изображение знаменитого прыжка экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Эрика Кантона наложено на перевернутое фото защитника «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса.

В 1995 году Кантона был удален в матче «МЮ» с «Кристал Пэлас». Покидая поле, француз подбежал к трибунам и прыгнул на болельщика, ударив его ногой.

«[Скажи] нет этому чемпионату Европы. Не стоит играться со Страной Басков», – гласит слоган постера.

Генеральный секретарь Народной партии Амайя Фернандес осудила акцию, заявив, что кампанию запустили люди, которые выступают против развития Страны Басков, а их действия направлены против мероприятий, который выводят регион на международную арену.

Стоит отметить, что дед Кантона по материнской линии участвовал в боевых действиях против войск генерала Франко во время Гражданской войны в Испании в 1938 году, после чего перебрался во Францию. Неизвестно, связан ли с этим выбор изображения Кантона для постера.

Сборная Испании проведет в Бильбао как минимум 3 матча Евро-2020. В последний раз испанская национальная команда играла в Басконии в 1967 году.

Фото: Marca

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