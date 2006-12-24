НБА. «Индиана» победила «Торонто» в овертайме, «Майами» выиграл у «Юты» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей.
«Индиана» победила действующего чемпиона «Торонто» в овертайме. «Майами» дома выиграл у набравшей ход «Юты».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Вучевич (21 + 7 подборов), Гордон (16 + 11 подборов), Фульц (13 + 5 потерь), Айзек (13 + 9 подборов), Фурнье (8) – старт; Росс (26), Бамба (4 + 4 блок-шота), Огастин (2), Айванду (0).
- Дата проведения
- 24 декабря, 03.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Рэндл (35), Барретт (18), Нокс (8), Робинсон (6 + 13 подборов + 6 блок-шотов), Пэйтон (5 + 7 подборов + 12 передач) – старт; Дотсон (19), Трир (11), Портис (8), Ниликина (5), Смит (0).
- Дата проведения
- 24 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Уоррен (24 + 8 подборов + 6 передач), Тернер (24 + 7 подборов), А. Холидэй (19 + 10 передач), Лэмб (12), Сабонис (12 + 17 подборов) – старт; Макконнелл (12), Макдермотт (8), Самнер (6), Дж. Холидэй (3).
- Дата проведения
- 24 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Михайлюк (13), Снелл (8), Гриффин (8), Фрэйзер (7), Макер (4) – старт; Драммонд (27 + 9 подборов), Роуз (16 + 7 передач), М-ф Моррис (11), Вуд (8), Гэллоуэй (6), Думбуя (1).
- Дата проведения
- 24 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Секстон (25), Гарлэнд (21), Лав (20 + 8 подборов + 5 потерь), Осман (18), Томпсон (3 + 10 подборов) – старт; Портер (15 + 9 подборов + 5 потерь), Деллаведова (8), Хенсон (6), Найт (3), Маккинни (2).
- Дата проведения
- 24 декабря, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Батлер (20 + 8 подборов), Адебайо (18 + 12 подборов + 6 передач), Ленард (11 + 10 подборов), Нанн (10), Робинсон (5) – старт; Хирро (17), Драгич (15), Джонс (8), Олиник (3).
- Дата проведения
- 24 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Джарен Джексон (22), Морэнт (19), Валанчюнас (18 + 12 подборов), Брукс (14), Краудер (4) – старт; Джонс (11), Кларк (10), Аллен (8), Мелтон (6), Хилл (3), Кабокло (0), Андерсон (0).
- Дата проведения
- 24 декабря, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
- Рубио (21 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Убре (14), Шарич (13), Букер (11 + 6 передач), Бэйнс (11) – старт; Камински (13), Бриджес (12), К. Джонсон (11 + 7 подборов), Картер (5), Джером (0), Окобо (0).
- Дата проведения
- 24 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Фокс (31 + 9 подборов + 6 передач), Холмс (12 + 14 подборов + 5 потерь), Бэгли (11), Хилд (10), Барнс (9) – старт; Ариза (12), Бьелица (10), Джозеф (9).
- Дата проведения
- 24 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
- Энтони (23 + 9 подборов), Макколлум (20), Лиллард (18 + 7 передач), Уайтсайд (11 + 16 подборов + 4 блок-шота), Бэйзмор (3) – старт; Саймонс (8), Лабиссьер (8), Трент (2), Литтл (1).
- Дата проведения
- 24 декабря, 06.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Расселл (30), Беркс (25 + 8 передач), Ли (14 + 7 подборов), Коули-Стайн (12 + 7 подборов), Грин (9 + 14 подборов + 7 потерь) – старт; Паскалл (8), Крисс (6 + 11 подборов), Луни (4), Боумэн (2), Спеллмен (2), Эванс (1), Пул (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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