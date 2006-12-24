НБА. «Индиана» победила «Торонто» в овертайме, «Майами» выиграл у «Юты» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли одиннадцать матчей.

«Индиана» победила действующего чемпиона «Торонто» в овертайме. дома выиграл у набравшей ход «Юты».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Торонто» отыграл 30 очков за четверть. Безумие!

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