Гинеру смягчили наказание: он отстранен на 9 месяцев, из них 6 – условно, и заплатит 500 тысяч рублей

Сегодня состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором была рассмотрена жалоба президента ЦСКА Евгения Гинера на решение комитета по этике об отстранении от футбола на год.

Она была удовлетворена частично. Теперь Гинеру запрещено заниматься футбольной деятельностью на 9 месяцев, из которых 6 – условное наказание. Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее наказание было следующим: Гинер был отстранен от футбола на год (3 месяца реального наказания и 9 – условного), а также должен был заплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Напомним, Гинер был наказан за резкие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Президент ЦСКА после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) назвал Егорова «конченым негодяем» и предложил ему застрелиться, а также обвинил во взяточничестве.

Евгений Гинер: «Егоров — конченый негодяй. Не поднимем РПЛ, пока он не уволится, а лучше – не застрелится»

Евгений Гинер: «Надо сажать в тюрьму таких, как Егоров. Уверен, он берет деньги за такое судейство»