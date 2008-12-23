Малышко исключили из состава сборной России на январские этапы Кубка мира. Ранее его взяли туда тренерским решением

Олимпийский чемпион 2014 года исключен из состава сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира.

Сегодня состоялось заседание правления Союза биатлонистов России ( ), на котором был утвержден состав сборной.

Малышко, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов не выполнили критерии отбора на январские этапы (два попадания в топ-15 в личных гонках или место в топ-25 общего зачета).

Спортсмены были оставлены в команде тренерским решением, однако большинство членов правления СБР выступило против кандидатуры Малышко.

В текущем сезоне Малышко занимает 43-е место в общем зачете Кубка мира. Он не поднимался выше 25-го места в личных гонках, а в обеих эстафетах, где принимал участие, зашел на штрафной круг.

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