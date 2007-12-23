«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив» на Николая Аверина и Санникова

«Локомотив» и «Ак Барс» совершили обмен.
Состав ярославцев пополнил нападающий Владимир Ткачев. Взамен казанцы получили защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова.
В нынешнем сезоне Аверин провел 15 матчей в КХЛ и отметился одним голом при показателе полезности «-6».
Санников в 29 матчах набрал 9 (4+5) очков. Он не играет с 26 ноября из-за травмы.
Ткачев играл за «Ак Барс» с сезона-2012/13. В нынешнем чемпионате КХЛ 26-летний нападающий набрал 11 (4+7) очков при полезности «+9» в 25 матчах.