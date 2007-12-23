«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив» на Николая Аверина и Санникова

«Локомотив» и совершили обмен.

Состав ярославцев пополнил нападающий . Взамен казанцы получили защитника Николая Аверина и нападающего .

В нынешнем сезоне Аверин провел 15 матчей в и отметился одним голом при показателе полезности «-6».

Санников в 29 матчах набрал 9 (4+5) очков. Он не играет с 26 ноября из-за травмы.

Ткачев играл за «Ак Барс» с сезона-2012/13. В нынешнем чемпионате КХЛ 26-летний нападающий набрал 11 (4+7) очков при полезности «+9» в 25 матчах.