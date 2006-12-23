Кадыров о санкциях WADA: «Если так относятся к нашему государству, я бы добровольно отказался от любых соревнований»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства ( ) на 4 года отстранить Россию от крупных международных турниров, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Российские спортсмены, не имеющие в прошлом случаев допинга, будут допущены до Игр и чемпионатов мира, но только в нейтральном статусе – без флага и гимна.

«Если бы я был спортсменом, если так относятся к нашему государству... если ты не поднимаешь флаг своего государства, то я бы добровольно отказался бы от любых соревнований», – заявил Кадыров.

«Спортсмены со всего мира должны объединиться и сделать заявления, что это несправедливо. То же самое может с ними случиться завтра», – цитирует Кадырова РИА Новости.

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