Дзюба признан лучшим футболистом года в России во 2-й раз подряд

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс».

Эта награда была учреждена четыре года назад. Ранее ее обладателями становились нападающий Федор Смолов (2016), хавбек Куинси Промес (2017) и Артем Дзюба (2018). Таким образом, форвард «Зенита» получил этот приз дважды подряд.

На награду могли претендовать все футболисты, выступавшие в РПЛ в 2019 году, и игроки сборной России, выступающие за рубежом.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 19 матчей в РПЛ, забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач. На данный момент он является лучшим бомбардиром российского чемпионата.