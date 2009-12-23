«Феррари» продлила контракт с Леклером до 2024 года. Сообщалось, что он будет зарабатывать 9 млн евро в год

объявила о подписании нового соглашения с Шарлем Леклером.

Новый контракт рассчитан до конца 2024 года. Ранее о сделке с монегаском сообщили итальянские СМИ.

«Я невероятно счастлив объявить, что остаюсь в «Феррари» еще на пять лет. Я очень благодарен, что выступаю за такую команду. Вместе с ней я многому научился в прошедшем сезоне, и это хорошая стартовая точка для того, чтобы выстроить сильные отношения на годы вперед», – написал Леклер в твиттере.

Предыдущий контракт действовал до конца сезона-2022. По информации Corriere della Sera, зарплата гонщика увеличится более чем втрое и составит девять миллионов евро в год.

В 2019 году Леклер завоевал семь поулов и одержал две победы.

Леклер подписал контракт с «Феррари» до конца 2024 года с трехкратным повышением зарплаты (Corriere della Sera)

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