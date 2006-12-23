Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» нанес «Химкам» первое поражение, «Зенит» разгромил в гостях «Автодор»

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В понедельник, 23 декабря, «Локомотив-Кубань» в гостях нанес «Химкам» первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ.

Петербургский «Зенит» разгромил на выезде саратовский «Автодор».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Автодор – Зенит 66:109 (14:27, 14:26, 16:22, 22:34)
Дата проведения
23 декабря, 18.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча
Автодор
Старкс (15), Кук (12), Жете (11 + 9 подборов), Хикс (8), Михайловский (6) – старт; Квитковских (5), Уме (4), Карберри (4), Петенев (1), Бабушкин (0).
Зенит
Томас (30), Понитка (16), Айверсон (13), Понкрашов (5), Хвостов (5 + 6 передач) – старт; Трушкин (11), Пушков (10 + 11 подборов), Айон (7), Воронов (6), Альбиси (4), Ренфро (2), Балашов (0).

Химки – Локомотив-Кубань 89:94 (19:23, 21:23, 28:11, 21:37)
Дата проведения
23 декабря, 19.00, «Баскетбольный центр Химки»
Онлайн матча
Химки
Швед (22 + 5 потерь), Жеребко (12), Букер (8), Карасев (5), Зайцев (2) – старт; Эванс (13), Гилл (12), Крамер (10), Моня (5 + 4 блок-шота), Бертанс (0), Евстигнеев (0).
Локомотив-Кубань
Калниетис (12 + 9 передач), О’Брайант (12 + 7 подборов), Уильямс (12 + 10 подборов), Д.Кулагин (10 + 8 передач), Деккер (8) – старт; Каммингс (19), Кузминскас (18 + 7 подборов), Ильницкий (3), Ведищев (0), Ивлев (0).

Положение команд: «Химки» – 11-1, ЦСКА – 9-3, «Локомотив-Кубань» – 7-4, УНИКС – 6-4, «Енисей» – 5-4, «Нижний Новгород» – 5-6,  «Зенит» – 5-6, «Автодор» – 4-6, «Калев» – 5-7, «Астана» – 4-6, «Зелена-Гура» – 4-6, «Парма» – 3-9, «Цмоки-Минск» – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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