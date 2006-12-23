Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» нанес «Химкам» первое поражение, «Зенит» разгромил в гостях «Автодор»

В понедельник, 23 декабря, «Локомотив-Кубань» в гостях нанес «Химкам» первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ.

Петербургский «Зенит» разгромил на выезде саратовский «Автодор».

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Положение команд: «Химки» – 11-1, ЦСКА – 9-3, «Локомотив-Кубань» – 7-4, УНИКС – 6-4, «Енисей» – 5-4, «Нижний Новгород» – 5-6, «Зенит» – 5-6, «Автодор» – 4-6, «Калев» – 5-7, «Астана» – 4-6, «Зелена-Гура» – 4-6, «Парма» – 3-9, «Цмоки-Минск» – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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