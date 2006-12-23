Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» нанес «Химкам» первое поражение, «Зенит» разгромил в гостях «Автодор»

В понедельник, 23 декабря, «Локомотив-Кубань» в гостях нанес «Химкам» первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ.
Петербургский «Зенит» разгромил на выезде саратовский «Автодор».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.00, «ДС Кристалл»
- Автодор
- Старкс (15), Кук (12), Жете (11 + 9 подборов), Хикс (8), Михайловский (6) – старт; Квитковских (5), Уме (4), Карберри (4), Петенев (1), Бабушкин (0).
- Дата проведения
- 23 декабря, 19.00, «Баскетбольный центр Химки»
- Химки
- Швед (22 + 5 потерь), Жеребко (12), Букер (8), Карасев (5), Зайцев (2) – старт; Эванс (13), Гилл (12), Крамер (10), Моня (5 + 4 блок-шота), Бертанс (0), Евстигнеев (0).
Положение команд: «Химки» – 11-1, ЦСКА – 9-3, «Локомотив-Кубань» – 7-4, УНИКС – 6-4, «Енисей» – 5-4, «Нижний Новгород» – 5-6, «Зенит» – 5-6, «Автодор» – 4-6, «Калев» – 5-7, «Астана» – 4-6, «Зелена-Гура» – 4-6, «Парма» – 3-9, «Цмоки-Минск» – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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