«Реал» – лучший клуб в истории ЛЧ, «Бавария» – вторая, «Барселона» – третья, киевское «Динамо» – 11-е

УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов.
В нем оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год. За каждую победу в матче клубу начислялось два очка, за ничью – одно.
Первое место в рейтинге занял «Реал», набравший 600 очков, второе место – «Бавария» (474), третье – «Барселона» (446).
При этом мадридский клуб чаще всех участвовал в розыгрышах Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов – 50 раз, проведя в итоге 437 игр.
Топ-15 рейтинга:
1. «Реал» – 600 очков
2. «Бавария» – 474
3. «Барселона» – 446
4. «Манчестер Юнайтед» – 374
5. «Ювентус» – 349
6. «Милан» – 314
7. «Ливерпуль» – 289
8. «Бенфика» – 287
9. «Порту» – 277
10. «Аякс» – 266
11. «Динамо» Киев – 246
12. «Арсенал» – 245
13. «Селтик» – 236
14. «Интер» – 219
15. «Челси» – 214
С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.