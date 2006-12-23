«Реал» – лучший клуб в истории ЛЧ, «Бавария» – вторая, «Барселона» – третья, киевское «Динамо» – 11-е

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УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов.

В нем оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год. За каждую победу в матче клубу начислялось два очка, за ничью – одно.

Первое место в рейтинге занял  «Реал», набравший 600 очков, второе место – «Бавария» (474), третье – «Барселона» (446).

При этом мадридский клуб чаще всех участвовал в розыгрышах Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов – 50 раз, проведя в итоге 437 игр.

Топ-15 рейтинга:

1. «Реал» – 600 очков

2. «Бавария» – 474

3. «Барселона» – 446

4. «Манчестер Юнайтед» – 374

5. «Ювентус» – 349

6. «Милан» – 314

7. «Ливерпуль» – 289

8. «Бенфика» – 287

9. «Порту» – 277

10. «Аякс» – 266

11. «Динамо» Киев – 246

12. «Арсенал» – 245

13. «Селтик» – 236

14. «Интер» – 219

15. «Челси» – 214

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

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