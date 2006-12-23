Нападающий Эдинсон Кавани близок к переходу в «Атлетико», сообщает сайт журналиста .

Испанский клуб уже договорился с 32-летним уругвайцем о соглашении сроком на 3 года. Однако до завершения сделки должен продать некоторых игроков, чтобы не превысить потолок зарплат.

Также клубы пока что не договорились между собой об условиях перехода Кавани в январе, несмотря на то, что контракта форварда с парижанами действует до июня 2020 года.

Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Его статистику можно изучить здесь.